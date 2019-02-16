Меркель осудила попытки исключить Россию из газового рынка по политическим мотивам
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Россию нельзя исключать из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам. Об этом сообщает ТАСС.
Она обратилась к коллегам из США, подчеркнув, что разрешение на экспорт сжиженного газа в Европу было получено три года назад.
Политик добавила, что с момента образования ФРГ у страны не было американского газа, и республика смотрела в сторону Персидского залива.
«Мы не ставим под сомнение вопрос о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный», — заключила Меркель.
Ранее Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.