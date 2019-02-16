Меркель осудила попытки исключить Россию из газового рынка по политическим мотивам

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Россию нельзя исключать из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам. Об этом сообщает ТАСС.

Она обратилась к коллегам из США, подчеркнув, что разрешение на экспорт сжиженного газа в Европу было получено три года назад.

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Политик добавила, что с момента образования ФРГ у страны не было американского газа, и республика смотрела в сторону Персидского залива.

«Мы не ставим под сомнение вопрос о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный», — заключила Меркель.

Ранее Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.