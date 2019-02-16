Минфин России отреагировал на позитивный прогноз Fitch

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Российский Минфин дал комментарий после того, как агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве положительно оценили представленный агентством прогноз.

«…аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения», — заявили в ведомстве.

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В Минфине обратили внимание на то, что среди благоприятных факторов, которые поспособствовали рейтингу «ВВВ-», были названы низкий уровень госдолга, значительный объем накопленных фискальных резервов, а также стабильное состояние платежного баланса России.

Ранее Fitch подтвердило, что долгосрочный кредитный рейтинг России сохраняется на уровне «ВВВ-».