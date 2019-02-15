Голикова рассказала, сколько россиян за чертой бедности получают соцподдержку

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Каждый пятый россиянин, находящийся за чертой бедности, получает социальную поддержку от государства. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, в 2017 году в стране насчитывалось 19,3 млн людей за чертой бедности. При этом меры социальной поддержки получают лишь 4,2 млн человек.

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«Сейчас нам предстоит разобраться в том, что они их не получают, потому что они не знают, что им положено от государства и они не обращаются в силу каких-то причин, или есть еще что-то третье, о чем мы не знаем», — отметила Голикова.

Она добавила, что в 2019 году правительство совместно с руководителями регионов проанализирует эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности.