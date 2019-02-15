Названа причина задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс», передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Басманном суде.

Как отмечается, он прибегнул к мошеннической схеме с участием «Первого коллекторского бюро». Уточняется, что накануне в нем были проведены обыски.

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«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», — рассказал следователь.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о задержании в Москве основателя Baring Vostok.