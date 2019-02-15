NYT: торговые переговоры США и Китая закончились без результата

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Торговые переговоры на высоком уровне между американской и китайской сторонами завершились в Пекине без значительного прогресса, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на анонимного источника.

Официальные лица обеих сторон разошлись без какого-либо незамедлительного резюме, рассказал американский чиновник. До крайнего срока президента США Дональда Трампа по урегулированию торгового конфликта с Китаем остается две недели, пишет издание.

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Соединенные Штаты выступили с ультиматумом Китаю, поставив на 2 марта крайний срок для заключения двусторонней торговой сделки и пригрозили повысить пошлины на китайские товары с 10% до 25%. На этой неделе Трамп предположил, что может дать Китаю больше времени, если переговоры покажут прогресс.

Однако неясно, достигла ли американская сторона особого прогресса, говорится в материале. Ожидается, что теперь торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер и глава минфина США Стивен Мнучин встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином.