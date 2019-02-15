Мадуро заявил о намерении поставлять больше нефти в Азию из-за санкций США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что страна собирается наращивать объемы поставок нефти в страны Азии из-за введения Вашингтоном санкций против венесуэльской нефтяной промышленности. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

По его словам, Венесуэла годами прокладывала путь своей нефти в Азию. Как отмечается, особенно большие надежды венесуэльский лидер возлагает на индийский рынок.

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«Это путь успеха, с каждым годом они (страны Азии. — «Газета.Ru») покупают все большие объемы и количества нефти», — сказал Мадуро.

При этом он пожаловался на «зараженную руку» президента США Дональда Трампа, которая, по словам Мадуро, «ранит Венесуэлу».

Ранее The Wall Street Journal писала, что из-за американских санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA нефтяной промышленности Венесуэлы грозит крах.