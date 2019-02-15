Мадуро заявил о намерении поставлять больше нефти в Азию из-за санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что страна собирается наращивать объемы поставок нефти в страны Азии из-за введения Вашингтоном санкций против венесуэльской нефтяной промышленности. Об этом он заявил в интервью Associated Press.
По его словам, Венесуэла годами прокладывала путь своей нефти в Азию. Как отмечается, особенно большие надежды венесуэльский лидер возлагает на индийский рынок.
«Это путь успеха, с каждым годом они (страны Азии. — «Газета.Ru») покупают все большие объемы и количества нефти», — сказал Мадуро.
При этом он пожаловался на «зараженную руку» президента США Дональда Трампа, которая, по словам Мадуро, «ранит Венесуэлу».
Ранее The Wall Street Journal писала, что из-за американских санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA нефтяной промышленности Венесуэлы грозит крах.