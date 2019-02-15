В венесуэльской оппозиции высказались за контакты с Россией

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Депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес заявил, что «новое правительство» Венесуэлы будет стремиться установить контакты с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, это необходимо, в том числе, для обсуждения контрактов России с государственной нефтяной компанией PDVSA. По его словам, этот вопрос странам следует решать по прямому каналу.

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«Я думаю, что тот или иной способ коммуникации между новым правительством Венесуэлы и Россией будет так или иначе установлен», — сказал Оливарес.

Данное заявление оппозиционер сделал на полях конференции в Вашингтоне по оказанию гуманитарной помощи Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение оппозицией нового руководства PDVSA.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.