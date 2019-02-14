«Норникель» и Корпорация МСП будут «выращивать» высокотехнологический малый бизнес

«Норникель» стал первой частной компанией, которая намерена совместно с Корпорацией МСП оказывать консолидированную поддержку малому и среднему бизнесу. Соответствующее соглашение подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Сегодняшнее соглашение позволит нам наладить взаимодействие в области расширения сотрудничества «Норникеля» с малыми и средними компаниями, содействия технологическому и иному развитию таких компаний, а также обеспечит обратную связь по приоритетным направлениям деятельности Корпорации в целях повышения эффективности мер поддержки субъектов МСП», — сказал глава корпорации Александр Браверман.

В частности, речь идет об оказании адресной поддержки действующим или потенциальным контрагентам компании из числа предприятий малого и среднего бизнеса, а также поддержке предпринимательства на территории размещения производств горно-металлургической компании. Кроме того, планируется «выращивать» потенциальных поставщиков инжиниринговых решений для «Норникеля».