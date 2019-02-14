Орешкин рассказал о новом прогнозе по инфляции

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Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о прогнозе по инфляции в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обновленный прогноз свидетельствует о том, что инфляция превысит 4,3%, но не будет выше 5%.

«Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — заявил Орешкин.

Ранее Орешкин заявил, что в бюджетном прогнозе Мифина и прогнозе Минэкономразвития до 2036 года не содержится положений о дальнейшем повышении пенсионного возраста.