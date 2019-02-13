Сенаторы США захотели наложить санкции на российские банки и энергетику

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Сенаторы США от республиканской и демократической партий внесут законопроект о санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга, передает Reuters.

Как отмечается, новые санкции связаны с обвинениями Вашингтона в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, а также с «агрессией на Украине». При этом Москва неоднократно заявляла о своей невиновности.

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Уточняется, что законопроект направлен против российских банков, якобы поддерживающих вмешательство в выборы, против российских проектов за пределами России, связанных со сжиженным природным газом, против разработки в России нефти-сырца, а также против киберсектора российской экономики.

Также под санкции могут попасть сделки с госдолгом России и лица, которые якобы занимаются коррупционной деятельностью от лица российских властей.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и ЕС согласовали новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Азовском море. Позднее в Британии подтвердили разработку новых санкций против России.