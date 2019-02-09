На Украине пожаловались на отток летчиков в Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал об оттоке квалифицированных украинских специалистов в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинских летчиков-испытателей «с удовольствием» нанимают в России.

Он также добавил, что в Россия летчикам якобы предоставляют гражданство и работу.

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Червоненко подчеркнул, что отток украинских специалистов связан с «неудовлетворительным» состоянием экономики Украины.

Ранее сообщалось, что Украине предрекли крах без России.