CNBC: США и КНР могут продлить сроки достижения торговой сделки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/355/11706355/RTR31L6F-pic905-895x505-4506.jpg">

Вашингтон может отложить повышение пошлин на китайскую продукцию после окончания выделенного срока по заключению торговой сделки. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, США могут пойти на подобный шаг, если в обсуждении соглашения будет «значительный прогресс».

Реклама

Как отмечается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут обсудить судьбу торговой сделки по телефону.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен запретить китайское телекоммуникационное оборудование.