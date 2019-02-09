Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/684/11615684/RIAN_3275004.HR.ru-pic905-895x505-62893.jpg">

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал решение агентства Moody's в отношении суверенного рейтинга России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, агентство, повысив рейтинг России, оценило успехи экономической политики Москвы.

Реклама

Он также добавил, что решение Moody's является справедливым.

Силуанов подчеркнул, что теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют инвестировать в Россию.

Ранее сообщалось, что Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного «Baa3» со спекулятивного «Ba1».