Появились детали проекта Франции и ФРГ по газовой директиве ЕС

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Появились детали проекта Франции и Германии по газовой директиве Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Как отмечается, он ограничил передачу Брюсселю суверенных полномочий стран Евросоюза по регулированию энергетики.

«Франко-германские поправки в ряде пунктов ограничили передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран-членов [ЕС]»,— сказал собеседник агентства.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к соглашению по поводу того, как регулировать проект «Северный поток — 2».