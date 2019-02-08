Франция и Германия договорились по «Северному потоку — 2»
В ходе обсуждения в Брюсселе Германия и Франция достигли компромисса по «Северному потоку-2» передает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.
Благодаря этим договоренностям проект заблокирован не будет.
Редакция документа вынесена на обсуждение с представителями других стран Евросоюза, передает Le Figaro.
Ранее источники во французском правительстве рассказали, что страна намерена одобрить поправки к газовой директиве Евросоюза (EC). Директива распространяет основные принципы, определяющие регулирование европейского газового рынка, на трубопроводы за пределами ЕС. Они касаются и «Северного потока — 2».