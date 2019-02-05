В «Аэрофлоте» прокомментировали дело главного пилота о взятке

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала дело в отношении заместителя департамента производства полетов авиакомпании «Аэрофлот» — главного пилота Анатолия Якимчука. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что их сотрудника не задерживали.

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«Информация о том, что заместитель директора департамента производства полетов Анатолий Якимчук задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому, не соответствует действительности», — подтвердили в «Аэрофлоте».

Как отмечается, он продолжат работать в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что главный пилот «Аэрофлота» сам заявил о взятке из-за мук совести.