В московском метро опровергли информацию об оплате проезда по зонам
Московский метрополитен опроверг информацию о планах ввести зональные тарифы на проезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Как отмечается, в данный момент создается единая билетная система для всего общественного транспорта в Москве.
«В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы, поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов», — пояснили в пресс-службе метрополитена.
Ранее сообщалось, что в московском метро введут систему оплаты по зонам.