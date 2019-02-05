В московском метро опровергли информацию об оплате проезда по зонам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/497/10671497/upload-252351_3000x2000_653_4d26d246ccd6d0cec386c4cd00df830c-pic905-895x505-58921.jpg">

Московский метрополитен опроверг информацию о планах ввести зональные тарифы на проезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Как отмечается, в данный момент создается единая билетная система для всего общественного транспорта в Москве.

«В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы, поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов», — пояснили в пресс-службе метрополитена.

Ранее сообщалось, что в московском метро введут систему оплаты по зонам.