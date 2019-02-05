Минфин направит на покупку валюты 194 млрд рублей

Министерство финансов России с 7 февраля до 6 марта направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 194 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Как отмечается, ежедневный объем покупок, таким образом, составит 9,7 млрд рублей.

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Согласно прогнозам, объем дополнительных доходов бюджета России от продажи нефти и газа в феврале 2019 года составит 203,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора по закупкам валюты для Минфина.