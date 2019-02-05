Появились подробности дела топ-менеджера «Аэрофлота»

Заместитель директора департамента производства полетов — главный пилот ПАО «Аэрофлот российские авиалинии» Анатолий Якимчук обвиняется в покушении на дачу взятки в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России (СК).

Как отмечается, он передал деньги председателю центральной врачебно-летной экспертной комиссии, чтобы получить положительное заключение о годности к летной работе. По данным СК, результаты медицинских исследований показали наличие заболевания сердечно-сосудистой системы.

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Уточняется, что инцидент произошел 2 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеру «Аэрофлота» предъявили обвинения.