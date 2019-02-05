Politico узнала, кого Трамп выдвинет на пост главы ВБ

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Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Мэлпас известен своими консервативными взглядами.

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Как отмечается, экономист также считает, что международные организации, как ВБ, «стали более назойливыми».

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул кандидата на пост министра внутренних дел США.