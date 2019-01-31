В соцсетях высмеяли чиновника, которому понравился воздух в накрытом смогом городе

В соцсетях высмеяли замминистра здравоохранения Башкирии , которому понравился воздух в Сибае, пишет портал ProUfu.

Отмечается, что город накрыл серный смог из-за тлеющего карьера. Местные жители жалуются на першение в горле, слезливость, заложенность носа, обострение ОРВИ.

Реклама

Первый замминистр здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров опубликовал в фейсбуке пост, в котором рассказал о своих ощущениях от воздуха Сибая.

«Сегодня <…> с утра прогулялся по городу. <…> мне показалось, что дышится легко и свободно», – написал он в соцсети и тут же подвергся критике.

Пользователи предложили жителям Сибая отдать самый близкий к карьеру дом Яппарову, чтобы дать возможность «пожить в природном раю».

Отмечается, что после критики Яппаров пост не удалил.