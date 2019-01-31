Стал известен задекларированный доход сенатора Арашукова

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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, арестованный по делу о преступном сообществе и убийствах, по итогам 2017 года задекларировал 4,9 млн руб. Декларация о доходах Арашукова размещена на сайте Совфеда.

Согласно документу, доход его жены составил 96 тыс. руб. Арашукову по декларации принадлежит приусадебный участок площадью 4,5 тыс. кв. метров, три жилых дома площадью 890, 438 и 148 кв. метров.

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Ни одного автомобиля на семью не зарегистрировано.

Ранее источник ТАСС сообщил, что во время обысков правоохранители нашли у Арашукова и его отца Рауля Арашукова крупную сумму денег, драгоценности и оружие.