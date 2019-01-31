WP: Tesla потратила $700 тысяч на перелеты Маска в 2018 году

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Американский производитель электромобилей Tesla потратил в прошлом году $700 тыс. на перелеты частного самолета основателя компании Илона Маска, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, в прошлом году частный самолет Маска, который стоит $70 млн, пролетел около 250 тыс. км. по США, Европе и Азии. При этом самолетом пользовался не только Маск, но также члены его семьи. В газете добавили, что периодически борт совершал перелеты из одного конца Лос-Анджелеса в другой.

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Авторы статьи напомнили, что в прошлом году компания Apple потратила около $93 тыс. на перелеты своего директора Тима Кука.

Ранее сообщалось, что Tesla намерена уволить тысячи сотрудников.