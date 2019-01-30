В Сбербанке рассказали, какую отрасль кредитуют чаще остальных

Кредиты среднему и крупному бизнесу в Сбербанке выдаются предприятиям из всех отраслей экономики, однако лидер по заимствованиям — сектор сельского хозяйства, рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Сбербанк кредитует все отрасли, наибольшую долю в портфеле КСБ занимают: сельское хозяйство (21%), пищевая промышленность (18%), розничная торговля (17%), недвижимость (11%)», — сказал он.

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Именно эта отрасль также получает наиболее ощутимую поддержку от государства, указал Попов. «Сбербанк принимает активное участие в предоставлении льготных кредитов в рамках государственных программ. Самая емкая по объемам поддержки и по количеству заемщиков - это программа поддержки Министерством сельского хозяйства РФ предприятий агропромышленного комплекса», — сказал представитель банка.

За время действия программы с 2013 года заключено свыше 7 тыс. договоров на сумму более 500 млрд руб. В рамках программы МСХ ставка по кредиту – от 1 до 5% годовых, срок до 15 лет в зависимости от цели и финансируемой подотрасли, рассказал Попов.

В этом году стартует программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа рассчитана на срок до 2024 года и предполагает ставку в 8,5%, срок кредита – до 10 лет в зависимости от цели и сумму кредита до 1 млрд рублей.