Handelsblatt: «Роснефть», привлекая клиентов напрямую, придаст динамичность немецкому рынку нефтепродуктов

Rosneft Deutschland с начала этого года приступила к самостоятельным продажам и намерена теперь привлекать клиентов напрямую, став таким образом источником динамики на отличающимся статичностью немецком рынке нефтепродуктов, пишет Handelsblatt.

С 2011 года компания уже работала в Германии в рамках совместного предприятия с BP. «Это был важный шаг для «Роснефти» по развитию бизнеса вне России», - говорит руководитель Rosneft Deutschland Брайан Честерман.

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И все же четыре года назад компания задумалась о том, чтобы встать на ноги в Германии самостоятельно. «Это мы и осуществили в начале года – как и было запланировано. Это был логичный шаг. Мы также видим в этом подтверждение важности немецкого рынка для компании» - отмечает Честерман.

В Германии «Роснефть» является владельцем 54% доли в НПЗ PCK в бранденбургском городе Шведт, а также 25% в НПЗ Bayernoil в Фобурге и 24% в НПЗ MiRO в Карлсруэ. Заводы производят широкий спектр нефтепродуктов – от бензина и дизеля до авиакеросина, нефтехимии и битума.

НК по сути является третьим по величине нефтепереработчиком в Германии и одним из ведущих оптовых поставщиков.

Россия, опережая с огромным отрывом Норвегию, Ливию и Казахстан, является важнейшим поставщиком нефти для Германии. Особое значение при этом имеет нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть по нескольким «веткам» поставляется в Европу, в том числе – напрямую на НПЗ PCK в Шведте, где «Роснефть» является мажоритарным акционером.

Теперь Rosneft Deutschland намерена проявить себя и в качестве прямого поставщика. Компания поставляет нефтепродукты автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, а также с помощью нефтепродуктовода - и уже насчитывает более 500 клиентов в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

«На данный момент, конечно, нашим приоритетом является расширение клиентской базы», - говорит Честерман. Однако дальнейших приобретений компания также не исключает. «Мы всегда открыты для возможностей на рынке. Это относится и к нашим активам в НПЗ. Но нас также регулярно спрашивают, хотим ли мы покупать автозаправочные станции. Если будет выгодная возможность, мы рассмотрим ее. Мы ничего не исключаем».

Наблюдатели позитивно расценивают тот факт, что «Роснефть» теперь взаимодействует с клиентами напрямую. При этом значительного «передела» рынка они при этом не прогнозируют: «С точки зрения клиента это определенно улучшение, ведь исключается промежуточное звено при продажах», - отмечает аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг.

Растущие требования в сфере защиты окружающей среды руководитель Rosneft Deutschland Честерман воспринимает спокойно. «Мы убеждены, что спрос на жидкие углеводороды продлится еще долгое время. Для судов, самолетов или грузовиков, а также продуктов нефтехимии, вероятно, не будет альтернативы нефти в долгосрочной перспективе» - отмечает он.