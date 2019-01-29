Власти Ленобласти уточнили данные о задержании вице-губернатора

Представитель пресс-службы правительства Ленинградской области заявил, что председатель правительства региона по ЖКХ и энергетике Олег Коваль в настоящее время не задержан, передает РИА «Новости».

По его словам, Коваля на текущий момент «опрашивают», задержание не производилось.

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«Олег Коваль не задержан. В настоящий момент его опрашивают», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Коваль был задержан у себя дома 29 января.