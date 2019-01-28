США ввели санкции против венесуэльской PDVSA

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти вводят санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что эти меры приняты, чтобы «разоблачить» коррупцию венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

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Советник отметил, что США блокируют американские активы PDVSA на $7 млрд. Также санкции запрещают покупателям из США приобретать нефть PDVSA — в случае, если такие покупки произойдут, деньги будут перечислены на заблокированный счет.

В минфине США, уточняет ТАСС, добавили, что санкции против PDVSA будут сняты, если Мадуро объявит новые выборы в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что минфин США в ближайшие часы объявит новые санкции против Венесуэлы.