«Вы либо в доле, либо дурни»: депутат Рады назвал МВФ «захватнической организацией»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/12115717/RIAN_2514684.HR-pic905-895x505-16255.jpg">

Депутат украинской Рады и глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович назвал Международный валютный фонд (МВФ) «захватнической организацией». Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

По словам депутата, обслуживать долги, которые украинской стороне «навязал» МВФ, страна не в состоянии. При этом для получения траншей Украина должна поднимать тарифы и вырубать лес.

Реклама

«Все, что хочет МВФ — фонд в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — сказал Рабинович.

Он добавил, что МВФ оказывала стране финансовую помощь, но при этом ставила украинскую сторону во главу списков стран с коррупцией.

«Вы либо в доле, либо дурни. Поэтому ни тот, ни другой случай не работает. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — заметил Рабинович.

Ранее кандидат в президенты Украины захотел пересмотреть работу с МВФ.