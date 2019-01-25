Кличко рассмешил всех своим произношением в Давосе
Мэр Киева Виталий Кличко рассмешил публику на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе своим произношением. Видео опубликовало издание «Буквы» у себя в инстаграме.
На кадрах видно, что он пытается выговорить слово «digitalization», но у него это не получается даже после многократных попыток.
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«Классика жанра», — говорится в пояснении к опубликованному посту.
Ранее сообщалось, что Кличко на ВЭФ заманивал инвесторов сексуальной привлекательностью.