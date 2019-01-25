«Роснефть» в 2018 году на 5% увеличила поставки топлива на внутренний рынок

«Роснефть» по итогам 2018 года увеличила оптовые поставки моторного топлива (бензина класса Евро-5 и дизеля) на российский рынок на 5% - до 28,7 млн тонн, сообщила в пятницу компания.

За прошедший год НК реализовала в рамках основной торговой сессии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 5,6 млн тонн моторных топлив, что составляет более 43% от объемов биржевых продаж. Этот показатель является лучшим среди всех компаний-производителей на СПбМТСБ.

Реклама

«Роснефть» продает большие объемы автобензинов и дизельного топлива, которые существенно превышают биржевые нормативы. За 12 месяцев 2018 года НК реализовала на бирже 22,9% от производства бензинов (при нормативе 10%) и 8,9% от производства дизеля (при нормативе 5%).

Нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» по итогам 2018 года нарастили объем производства автомобильных топлив на 2% до 39,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.