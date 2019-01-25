Минсельхоз отметил резкое подорожание курицы

Минсельхоз отметил резкий рост цен на курицу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, в январе средневзвешенная оптовая цена на мясо кур превысила прошлогодний показатель на 21,8% и составила 117,2 тыс. руб. за тонну. При этом средняя потребительская цена продукта увеличилась на 22,4% и составила 152,71 руб. за кг.

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Отмечается, что также подорожали свинина и говядина, но цены на них выросли не так сильно (8% и 3,4%).

Ранее в ФАС рассказали о проверках необоснованного роста цен.