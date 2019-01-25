Рубль снижается к евро на открытии торгов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/471/11917471/Depositphotos_102222128_l-2015-pic905-895x505-29860.jpg">

На открытии торгов рубль практически не меняется к доллару и незначительно снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным на 10.06 мск, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1 коп. и составил 65,79 руб. Курс евро увеличился на 6 копеек и достиг показателя в 74,45 руб.

Реклама

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что в 2018 году у жителей России количество «свободных денег» выросло на 20%.