На Украине заявили о неизбежном заключении договора по транзиту газа с Россией

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Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила в эфире интернет-канала UMN, что России придется заключить соглашение с Киевом по транзиту газа.

По ее словам, Россия будет вынуждена прийти к соглашению с Украиной по транзиту газа, так как «знаменитый и дорогой» газопровод «Северный поток — 2» не построят в ближайшее время.

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«Им [российской стороне] все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала Бойко.

Замминистра подчеркнула, что чем дольше Россия «тянет» с решением, тем «сложнее» пройдут финальные переговоры.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин указал на разные цели России и Украины в переговорах по газу.