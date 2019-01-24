Песков оценил влияние протестов в Венесуэле на рынок нефти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12016045/RIAN_5615946.HR-pic905-895x505-37475.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает преждевременным обсуждать влияние антиправительственных протестов в Венесуэле на рынок нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, говорить о возможном эмбарго на экспорт венесуэльской нефти, о котором ранее говорили представители Соединенных Штатов, еще рано.

Реклама

Также Песков отказался комментировать возможные действия России в случае объявления такого эмбарго.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.