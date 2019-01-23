В МВФ призвали Украину ускорить проведение реформ

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Украинский президент Петр Порошенко встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард для обсуждения перспектив развития украинской экономики в этом году. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в «Газета.Ru».

По словам Лагард, она назвала встречу с лидером Украины «конструктивной».

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«Я также подчеркнула настоятельную необходимость ускорить реформы на Украине и перейти к более быстрому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей», — сказала Лагард.

Она добавила, что МВФ намерен продолжить поддержку украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Украина получит еще два транша от МВФ.