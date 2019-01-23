Песков высказался о возможной дифференциации энерготарифов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле ожидают единой позиции правительства.

«Здесь сначала нужно все-таки дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. В данном случае пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме», — подчеркнул Песков.

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Он добавил, что на данный момент ведется экспертное обсуждение.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин рассказал о практике «продавливания» необоснованного роста энерготарифов.