Милонов разрешил спор Чубайса и Захаровой о «бедной России»

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой и главе Роснано Анатолию Чубайсу следует прекратить «искусственную полемику». Слова депутата приводит NA Nation News.

Ранее Чубайс и Захарова обменялись несколькими заявлениями относительно слов главы Роснано о том, что Россия является бедной и энергозатратной страной.

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«Спикер МИДа, вероятно, высказывает свою личную позицию, а не позицию правительства России. Я считаю, что полемика эта относительно искусственная, так как участники друг с другом хорошо знакомы и общаются», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что не намерен никого критиковать или подвергать сомнению чьи-либо слова.

Ранее в спор политиков также вмешался сенатор Алексей Пушков.