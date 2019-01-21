Милонов разрешил спор Чубайса и Захаровой о «бедной России»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой и главе Роснано Анатолию Чубайсу следует прекратить «искусственную полемику». Слова депутата приводит NA Nation News.
Ранее Чубайс и Захарова обменялись несколькими заявлениями относительно слов главы Роснано о том, что Россия является бедной и энергозатратной страной.
«Спикер МИДа, вероятно, высказывает свою личную позицию, а не позицию правительства России. Я считаю, что полемика эта относительно искусственная, так как участники друг с другом хорошо знакомы и общаются», — сказал Милонов.
Он подчеркнул, что не намерен никого критиковать или подвергать сомнению чьи-либо слова.
Ранее в спор политиков также вмешался сенатор Алексей Пушков.