Пушков отреагировал на ответ Чубайса по поводу «бедности россиян»

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы Роснано Анатолия Чубайса после того, как официальный представителя МИД России Мария Захарова поинтересовалась, что предпринял Чубайс, чтобы сделать граждан страны менее бедными. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, Чубайс зря старается представить свои реформы как большой успех, так как они привели в дефолту в 1998 году. Пушков заметил, что, в отличие от проводившего другую политику Евгения Примакова, Чубайс «бравировал» реформами, имеющими антинародную направленность.

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«Так пусть будет верен себе и признает, что внес свой вклад в бедность народа», — заявил Пушков.

Ранее Чубайс заявил, что работал в четырех или пяти кабминах, но ни в одном из них не оскорбляли предшественников и не призывали их к ответу. Кроме того, никто не «срывался и популистскую риторику» и использовал «дворовые» аргументы вместо серьезного разговора.