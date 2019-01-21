Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа.

Он также добавил, что украинским властям следует увеличить энергоэффективность потребления газа.

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Гройсман подчеркнул, что Киев должен защитить украинцев от рыночных цен на энергоресурсы и интегрировать газотранспортную систему Украины в рынок Европы.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине газовые месторождения «подарили» другу украинского лидера Петра Порошенко.