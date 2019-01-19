В Госдуме отреагировали на закупку Киевом российской нефти через Белоруссию

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что Киев закупает российскую нефть через Белоруссию. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что официальные заявления украинских властей и реальная ситуация в стране всегда расходятся. При этом одной рукой элита подписывает «антироссийские законы», а другой «кладет в карман» российские товары.

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«Наши торговые связи с Россией разорвать невозможно, но мы ее осуждаем, да», — примерно такой лозунг может висеть на дверях администрации Порошенко(Петра Порошенко, президента Украины. — «Газета.Ru»)», — сказал Белик.

По его мнению, Киев продолжает делать вид, что не закупает российские товары, изобретая все новые и новые «хитрые схемы».

Ранее на Украине рассказали, как к ним попадает российская нефть.