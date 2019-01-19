США не откажутся от угрозы пошлин даже в случае сделки с Китаем

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Источники, осведомленные о ходе переговоров по урегулированию торгового спора между США и Китаем, рассказали, что американская сторона не собирается отказываться от возможности введения пошлин в отношении товаров из Китая, даже в случае заключения торгового соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что китайская сторона отрицательно относится к подобному поведению, но выразила надежду на то, что стороны смогут добиться успеха в переговорах, при этом Пекин сможет «сохранить лицо».

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«Угроза пошлин никуда не денется, даже если сделка будет заключена», — сказал источник в США.

Ранее сообщалось, что США рассматривают идею отказа от пошлин на китайские товары.