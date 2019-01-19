S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB

<img src="">

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, занимающееся анализом финансовых рынков, подтвердило, что российский рейтинг на инвестиционном уровне является BBB-. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно размещенной информации, прогноз рейтинга России стабилен и может быть улучшен в случае роста ВВП и темпов восстановления экономики.

Реклама

«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России», — говорится в заявлении.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ-.