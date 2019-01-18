ЦБ отчитался о росте золотовалютных запасов России
Российский золотой запас в международных резервах за 2018 год вырос почти на 15% и составил более 2 тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Центробанка России.
Отмечается, что стоимость золота в резервах с 1 января 2018 года за год увеличилась с $76,647 млрд до $86,903 млрд, или на 13,38%.
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По данным регулятора, за весь период доля российского золота в международных резервах выросла с 17,71% до 18,55%.
За последние годы физический объем золота в международных резервах постоянно увеличивался. Если на начало 2009 года запасы золота составляли 519 тонн, то в 2017 году — 1614,3 тонны.
Ранее сообщалось, что российский Центробанк приобрел рекордное количество золота.