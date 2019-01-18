ЦБ отчитался о росте золотовалютных запасов России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/701/11918701/RTR29AZJ-pic905-895x505-6208.jpg">

Российский золотой запас в международных резервах за 2018 год вырос почти на 15% и составил более 2 тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Центробанка России.

Отмечается, что стоимость золота в резервах с 1 января 2018 года за год увеличилась с $76,647 млрд до $86,903 млрд, или на 13,38%.

Реклама

По данным регулятора, за весь период доля российского золота в международных резервах выросла с 17,71% до 18,55%.

За последние годы физический объем золота в международных резервах постоянно увеличивался. Если на начало 2009 года запасы золота составляли 519 тонн, то в 2017 году — 1614,3 тонны.

Ранее сообщалось, что российский Центробанк приобрел рекордное количество золота.