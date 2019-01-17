Новак высказался о поставках газа в Сербию

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона готова увеличить объемы поставок газа в Сербию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время объемы поставок составляют около 350 млн куб. м газа.

Он также добавил, что Сербия является «давним партнером» России.

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Новак подчеркнул, что Россия готова увеличить объемы поставок газа в Сербию.

Ранее сообщалось, что Сербия выразила готовность подключиться к «Турецкому потоку».