Новак высказался о поставках газа в Сербию
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона готова увеличить объемы поставок газа в Сербию. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время объемы поставок составляют около 350 млн куб. м газа.
Он также добавил, что Сербия является «давним партнером» России.
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Новак подчеркнул, что Россия готова увеличить объемы поставок газа в Сербию.
Ранее сообщалось, что Сербия выразила готовность подключиться к «Турецкому потоку».