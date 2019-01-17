Добыча «РН-Юганскнефтегаз» в 2018 году установила рекорд и превысила 70 млн тонн нефти

Годовая добыча дочки «Роснефти», «РН-Юганскнефтегаз», в 2018 году впервые в новейшей истории России превысила 70 млн тонн.

В конце прошлого года предприятие установило рекорд суточной добычи за всю историю деятельности с 1964 года - 197,5 тыс. тонн нефти/сут.

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Отмечается, что рекордные показатели «РН-Юганскнефтегаз» продемонстрировал за счет открытия новых скважин, применению передовых технологий, наращиванию ресурсной базы, вводу новых производственных мощностей и трудовому вкладу коллектива предприятия.

Отмечается, что «РН-Юганскнефтегаз» устанавливает рекордные для отрасли показатели по проходке и вводу новых скважин из эксплуатационного бурения - пробурено более 5 млн метров горных пород, введено в эксплуатацию более 1,6 тыс. новых скважин, из которых 25% составили скважины горизонтальной конструкции.

Также в 2018 году были продолжены опытно-промышленные работы по бурению горизонтальных скважин с увеличенной длиной горизонтального участка и количеством стадий многостадийного гидроразрыва, свыше 50 горизонтальных скважин построены по технологии двухколонной конструкции.

В 2018 году введено 369 новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), а общее их количество с учетом зарезок боковых горизонтальных стволов с МГРП достигло 500 скважин в год. Суммарное количество операций гидроразрыва пласта составило около 5,5 тысяч.

«РН-Юганскнефтегаз» также интенсифицировал разработку трудноизвлекаемых запасов (бурение скважин на таких участках ранее считалось нерентабельным). Предприятие проводит испытания и внедряет новые технологии заканчивания горизонтальных скважин с МГРП, проводит опытно-промышленные работы по увеличению длины горизонтальной части скважины и количества стадий гидроразрыва. Кроме того, реализуются различные технические решения, направленные на повышение эффективности эксплуатации горизонтальных скважин, внедряются новые и оптимизируются существующие системы разработки месторождений.