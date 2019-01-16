В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года
В Банке России дали прогноз по годовой инфляции в I квартале 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.
Как отмечается, этой информацией она поделилась в кулуарах Гайдаровского форума.
«Годовая инфляция в первом квартале — 5,5-6%. А по итогам января посмотрим, как эффекты распределятся», — заключила Юдаева.
Реклама
Уточняется, что по данным Росстата, в 2018 году в этот же период инфляция составила 2,4%.
Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году.