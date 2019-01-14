Повышение цен на топливо вызвало протесты в Зимбабве

Жители Зимбабве начали перекрывать дороги и сжигать шины в пригороде столицы Хараре после того, как президент страны Эммерсон Мнангагва объявил о резком скачке цен на топливо, сообщает Reuters.

Полиция пустила слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, протестующих возле здания суда в другом городе Зимбабве, Булавайо.

Ранее сообщалось, что в ходе президентских выборов, на которых победу одержал Эммерсон Мнангагва, прошли протесты на улицах столицы Зимбабве.