В ФРГ заявили, что немецкий бизнес нуждается в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/654/11603654/flag-pic905-895x505-5881.jpg">

Глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Вольфганг Бюхеле заявил о необходимости тесного диалога с российской стороной, передает ТАСС.

По его словам, отказ от диалога не приведет к большей безопасности. Бюхеле заметил, что Евросоюзу нужна новая стратегия в выстраивании отношений с Россией.

Реклама

«Мы нуждаемся в России, а Россия нуждается в нас», — сказал Бюхеле.

Он поддержал строительство «Северного потока — 2» и заметил, что процветание Европы в долгосрочной перспективе невозможно без газа. При этом сжиженный газ не сможет его заменить.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал решать вопросы европейской энергополитики должны в Европе, а не в США.