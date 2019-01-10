В России предложили создать систему маркировки алмазов

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что российская сторона предлагает создать международную систему маркировки алмазов. Об этом сообщает РИА «Новости».

С 2020 года Россия будет председательствовать в Кимберлийском процессе — организации, которая занимается борьбой с теневым оборотом алмазов на международном рынке.

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По словам замминистра, сейчас в мире существует система, при которой ни один алмаз нельзя продать без специального сертификата.

«Но сейчас, по сути, нет прямой связи между камнем и сертификатом. Они, конечно, друг к другу прикладываются, но нет международного обмена данными о камнях, да и самих баз данных не существует. Потом мы хотим выйти на технологии, которые вам уже много раз показывали — непосредственно маркировка крупных камней», — заявил Моисеев.

Ранее в Минфине предупредили о массовой подмене бриллиантов на «синтетику».