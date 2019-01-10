В Китае оценили торговые переговоры с США

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В министерстве коммерции КНР считают, что прошедшие торговые переговоры с США заложил основу для решения возникших между сторонами разногласий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В минкоммерции заявили, что стороны провели «обстоятельный и тщательный» обмен мнениями по поводу торговых и структурных вопросов. Также в ведомстве подчеркнули, что США и КНР повысили уровень взаимопонимания по ряду вопросов.

Ранее сообщалось, что Китай завершил торговые переговоры с США.